Am frühen Mittwochabend (05.01.) kam es in der Ortschaft Pansdorf zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein 38-jähriger Mann seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mutmaßlich mit einer Schusswaffe bedroht hatte. Anschließend entfernte er sich in ein in der Nachbarschaft befindliches Wohnhaus. Hier fanden Spezialkräfte der Polizei den Mann gegen 21:30 Uhr leblos vor. Erste Ermittlungen lassen auf einen Suizid schließen. Die 37 Jahre alte Partnerin blieb unverletzt.

Neben den örtlichen Kräften befanden sich das Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe des Landes Schleswig-Holstein im Einsatz. Der Einsatz wurde durch eine besondere Aufbauorganisation (BAO) der Polizeidirektion Lübeck geführt.

Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand für den Zeitraum des Einsatzes nicht. Der Einsatzraum war über mehrere Stunden weiträumig abgesperrt.

Zu den Hintergründen des Geschehens können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

