Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Bad Schwartau

Junger Fahrzeugführer prallt ungebremst auf parkendes Fahrzeug

Lübeck (ots)

Am Abend des Dienstags, 04. Januar 2022, kam es in der Kaltenhöfer Straße in Bad Schwartau zu einem Auffahrunfall. Ein VW Polo fuhr auf einen geparkten Mercedes auf und schob diesen 20 Meter nach vorn. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Gegen 19:33 Uhr befuhr der 24-jährige Ahrensböker mit seinem PKW VW Polo die Kaltenhöfer Straße von Sereetz kommend in Richtung Innenstadt Bad Schwartau. Auf Höhe der Hausnummer 71 fuhr er ungebremst auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW Mercedes einer Schwartauerin. Durch den Aufprall wurde der Mercedes rund 20 Meter nach vorn in Richtung Fahrbahnmitte geschoben. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Schnittverletzungen und Nackenschmerzen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der junge Mann hatte das geparkte Fahrzeug offenbar aufgrund der Dunkelheit schlicht übersehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell