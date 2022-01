Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Süsel

PKW fährt nach Ausweichmanöver in den Graben - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am Freitag, 31. Dezember 2021, ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Unfall am Süseler Baum. Ein Fahrzeug musste einem auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden PKW ausweichen und geriet dadurch in den Graben. Der Unfallverursacher flüchtete hingegen. Der verunfallte Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 85-jähriger Ostholsteiner mit seinem roten PKW VW Golf die Straße "Am Süseler Baum" aus Süsel kommend in Richtung der Bundesstraße 76. Im Bereich des abschüssigen Kurvenverlaufs vor der Bundesstraße kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf seiner Spur entgegen. Der Golffahrer konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern, geriet dabei jedoch selbst über den rechts verlaufenden Radweg in die Böschung und durchbrach einen Wildfangzaun. Anschließend touchierte der Golf einen Baum und kam im Abhang zum Stehen.

Das Fahrzeug wurde durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gegen ein Herabrutschen gesichert. Außerdem befreiten die Blauröcke den Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von 8.000,00 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, insbesondere aber zu dem entgegenkommenden und flüchtigen PKW machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle der Polizeistation Süsel unter der Rufnummer 04524 - 730 991 0 zu melden.

