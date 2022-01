Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Mehrere Sachbeschädigungen an PKW - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (01.01.) wurden der Polizei diverse zerkratzte Fahrzeuge gemeldet, die im Stadtteil St. Lorenz Süd parkten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zur Aufklärung des Tatgeschehens sucht die Polizei Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden in der Silvesternacht sowohl in der Moislinger Allee als auch in der Straße Hansering insgesamt 23 parkende Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller beschädigt. Alle PKW wiesen Lackkratzer auf. Die genaue Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest, wird aber auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Beamten des 2. Polizeireviers haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und suchen Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per E-Mail an ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell