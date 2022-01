Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

Neujahrswochenende beschert diverse Feuer im Lübecker Stadtgebiet

Lübeck (ots)

Zu insgesamt drei Bränden war es am Wochenende in verschiedenen Bereichen Lübecks gekommen, bei denen die Feuerwehren zum Einsatz kamen. Einmal entstand erheblicher Gebäudeschaden. Drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Am Silvesterabend brannte es gegen 21:16 Uhr in der Wickedestraße in einem Arbeitszimmer einer Wohnung im ersten Geschoss. Hier wird ein technischer Defekt in einer Steckdosenleiste als Ursache vermutet. Durch das Feuer wurde das Gebäude erheblich beschädigt. So brach der Putz von den Wänden und Teile der abgehängten Decke fielen zu Boden, außerdem platzten Fensterscheiben. Bewohner der betroffenen Wohnung wurden in ein Krankenhaus gebracht, um sich dort auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersuchen zu lassen.

Am Neujahrsabend entflammte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hüxterdamm ein Tannenbaum. Hier waren echte Kerzen angebracht. Das ältere Ehepaar konnte die Wohnung selbstständig verlassen, sie blieben unverletzt. Auch entstand kein Gebäudeschaden.

In der selben Nacht kurz nach Mitternacht wurde ein Feuer neben einem Wohnhaus im Barkhof gemeldet. Hier brannten drei Mülltonnen unter einem Holzverschlag vollständig nieder. Auch der Verschlag brannte teilweise ab. Die Außenfassade des Reihenendhauses wurde durch starke Verrußung in Mitleidenschaft gezogen. Der Bewohner des Hauses konnte das Feuer eigenständig löschen, die Feuerwehr übernahm die Abkühlung der vom Brand betroffenen Gegenstände. Eine genaue Ursache konnte nicht ermittelt werden, vermutet wird hier aber ein Böllerwurf.

In den Fällen der Gebäudeschäden hat das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell