POL-HL: Polizeidirektion Lübeck/ Silvesterbilanz für den Bereich der Hansestadt Lübeck

Lübeck (ots)

Insgesamt wurden in der Zeit vom 31. Dezember 2021, 18 Uhr, bis Neujahr, 06 Uhr, 193 (194 in 2020) Einsätze im Bereich der PD Lübeck wahrgenommen. Davon entfielen 106 auf den Bereich der Hansestadt Lübeck und 87 auf den Kreis Ostholstein. Hiervon wurden in Lübeck 56 Einsätze und in Ostholstein 36 Einsätze mit direktem Silvesterbezug registriert.

Die Coronabeschränkungen wurden weitestgehend eingehalten, an der angemeldeten Versammlung "Sofortige Wiederherstellung der Grundrechte für Alle!" nahmen 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Insgesamt konnte die Regionalleitstelle 42 Funkwagen/Besatzungen sowie Diensthunde einsetzen. Zudem waren Teile der Einsatzhundertschaft aus Eutin und Scharbeutz im Einsatz. Die Leitstelle war ebenfalls in maximaler Dienststärke besetzt.

Im Fazit war es im Vergleich zu früheren Jahreswechseln (vor 2020) eine mittelmäßig ausgelastete Nacht.

Das Einsatzgeschehen in Auszügen:

18:53 Uhr, Lachswehrallee, ein betrunkener Sohn randaliert

19:41 Uhr, Schwartauer Allee, Personen schießen mit einer Schreckschusswaffe und filmen sich dabei

20:04 Uhr, Brüder-Grimm-Ring, ein Mann schlägt seine Ehefrau

10:06 Uhr, Schwartauer Allee, Verkehrsbehinderung, eine Garagenzufahrt ist versperrt

20:08 Uhr, Bordesholmer Straße, Kinder werfen Böller gegen Fahrzeuge

20:36 Uhr, Anschützstraße, Böller werden im Treppenhaus gezündet

20:39 Uhr, Geverdesstraße, ein fast nackter Mann ist unterwegs und sucht seinen Hund

21:02 Uhr, Kirschenallee, lauter Knall, möglicherweise ein Zigarettenautomat gesprengt

21:10 Uhr, Meesenring, Schlägerei

21:26 Uhr, Schulstraße, angeblich sollen sich 20 Leute auf der Straße schlagen meldet ein volltrunkener Mann und legt auf

21:51 Uhr, Hasselbreite, eine volltrunkene Frau schreit das Treppenhaus zusammen

22:00 Uhr, Busekiststraße, private Streitigkeiten

22:41 Uhr, Lindenplatz, eine Besatzung eines Rettungswagens benötigt Unterstützung. Ein Betrunkener mit einer wahrscheinlichen Alkoholvergiftung randaliert im Wagen

23:01 Uhr, Meesenring, Schläger wieder da, Polizei muss die Personen trennen 23:18 Uhr, Parade, Jugendliche werfen Knallkörper vor dem Krankenhaus

23:20 Uhr, Friedrichstraße, Jugendliche werfen Knallkörper

23:50 Uhr, Stockelsdorfer Straße, eine Frau wird von einem Mann verfolgt, er schießt mit einer Schusswaffe in die Luft

00:18 Uhr, Dornestraße, Jugendliche entwenden Baustellenverkehrszeichen

00:19 Uhr, Marquardplatz, Polizeibeamte stellen eine Schreckschusswaffe sicher

00:28 Uhr, Kieselgrund, ein Trampolin fängt Feuer durch abgeschossene Signalmunition

00:42 Uhr, Falkenstraße, alkoholisierte Person lag mitten auf der Fahrbahn, Anruferin hat ihn an den Straßenrand gezogen

00:46 Uhr, Behaimring, Containerbrand

00:54 Uhr, Buchenstücken, die Musik ist zu laut

00:57 Uhr, Arthenburger Straße, wieder eine Schreckschusswaffe sichergestellt

01:05 Uhr, Gneisenaustraße, sechs Jugendliche werfen Böller

01:27 Uhr, Puppenbrücke, Schreckschusswaffe mit Munition und 13 sogenannte Polenböller sichergestellt

01:39 Uhr, Tilsitstraße, tätliche Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen

02:01 Uhr, Bundesstraße 75, blauer Nissan fährt in Schlangenlinien

02:49 Uhr, Koberg, Gullydeckel wurde ausgehoben

02:31 Uhr, Holstentorplatz, Fahrer hat 1,01 Promille beim Test -Blutprobe

02:31 Uhr, Silberstraße, Anwohnerin beschwert sich über die Lautstärke zum Jahreswechsel

02:45 Uhr, Andersenring, 4 Personen werfen Böller

03:05 Uhr, Fridjof-Nansen-Straße, Betrunkener vor der Haustür - er weiß nicht mehr, wo er wohnt

03:25 Uhr, Behaimring, die Party ist zu laut

04:03 Uhr, Schusterbreite, lauter Streit auf der Straße

04:13 Uhr, Mühlenstraße, verletzte Person gefunden

04:20 Uhr, Hafenstraße, aus einem Auto wird geschossen

04:39 Uhr, Wesloer Straße, Fahrer hat 1,08 Promille beim Test -Blutprobe

Stefan Muhtz

Werte Medienvertreterinnen und -vertreter. Diese erste Meldung zum Jahresbeginn ist zugleich meine letzte Meldung als hauptamtlicher Pressesprecher. Ich verabschiede mich mit den besten Grüßen und danke für die über 10-jährige, gute Zusammenarbeit.

Ihr Stefan Muhtz

