Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Folgemeldung: Frau in Bad Schwartau nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Identität steht nicht fest - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Die am 25.12.2021 bei einem Verkehrsunfall in der Straße Riesebusch lebensgefährlich verletzte ältere Frau ist wieder ansprechbar, befindet sich allerdings weiterhin in medizinischer Behandlung. Die Identität konnte folglich geklärt werden.

