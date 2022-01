Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Wangels

Feuer in einem Stallgebäudes - Flammen griffen auf angrenzendes Wohngebäude über

Lübeck (ots)

In der vergangenen Nacht (02./03.01.) kam es zu einem größeren Schadensfeuer an einem Rinderstall in der Gemeinde Wangels. Das Feuer griff von hier auf ein angrenzendes weiteres Stallgebäude sowie ein Wohnhaus über. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Gegen 20.50 Uhr wurden die Bewohner des Hofes durch lautes Knacken auf ein Feuer im Rinderstall aufmerksam und verständigten umgehend die Feuerwehr und die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits erste Flammen aus dem Dach des Wirtschaftsgebäudes.

Die Bewohner befreiten anschließend alle Tiere aus dem Stall und brachten sich selbst in Sicherheit.

Bei den folgenden Löscharbeiten konnte durch insgesamt sieben Wehren der umliegenden Dörfer und Gemeinden nicht verhindert werden, dass das Feuer auf ein weiteres Stallgebäude und das Wohnhaus übergriff. Es ist derzeit nicht bewohnbar.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich erstens Schätzungen zufolge auf ca. 350.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizei in Lübeck.

