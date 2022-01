Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz // Fußgänger bei Verkehrsunfall mit einem PKW schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Montagabend (03.01.) ereignete sich in Höhe der Ostseetherme, in Scharbeutz, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW, bei dem der Fußgänger schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Gegen 19.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem PKW VW Golf die Bundesstraße 76, aus Richtung Ortskern Scharbeutz kommend, in Richtung Timmendorfer Strand. In Höhe der Ostseetherme erfasste der Lübecker einen Fußgänger, der die Straße zur gleichen Zeit in Richtung Waldparkplatz überquerte.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat ein 80-jährige Fußgänger die Fahrbahn im Bereich der dortigen Fußgängerbedarfsampel, obwohl diese für ihn Rotlicht anzeigte. Der Ostholsteiner erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Die Polizeistation in Scharbeutz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04503-35720 oder unter scharbeutz.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell