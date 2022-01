Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

Zeugen nach Müllcontainerbrand gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 04. Januar 2022, brannte in Lübeck in der Otto-Passarge-Straße ein Container für Papiermüll. Am Container entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gegen 02:15 Uhr wurde ein Anwohner in der Otto-Passarge-Straße durch Rauchgeruch geweckt, der durch sein geöffnetes Fenster drang. Er konnte sodann feststellen, dass ein vor dem Haus befindlicher Papiermüllcontainer brannte und alarmierte die Feuerwehr.

Das Feuer wurde durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr Lübeck gelöscht. Es wird von Brandstiftung ausgegangen, weshalb im Zuge einer eingeleiteten Fahndung unabhängig zwei Personen kontrolliert und nach Personalienfeststellung wieder entlassen wurden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Lübeck unter der Telefonnummer 0451 - 131 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell