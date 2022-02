Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baucontainer ausgebrannt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochvormittag (23.02.2022) ein Baucontainer auf einem Gelände an der Schockenriedstraße in Brand geraten. Ein Zeuge meldete gegen 09.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung und wählte den Notruf. Durch den Brand ist der Container, der offenbar als Umkleideraum genutzt wurde, komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

