Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oberbeuren, L 79/L 78 - Motorradfahrer leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro sind die Bilanz einer Kollision am Sonntagnachmittag an der Einmündung der Großherzog-Friedrich-Luisen-Straße (L 79) in die Beuerner Straße (L 78). Eine 76 Jahre alte Audi-Fahrerin ist hierbei beim Einbiegen in die L 78 mit einem bevorrechtigen Kawasaki-Lenker zusammengestoßen. Der 20-jährige Biker hat sich bei dem kurz vor 16 Uhr zugetragenen Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell