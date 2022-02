Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Der Fahrer eines Opel Combo ist am Mittwochmorgen (23.02.2022) an der Kreuzung Engelbergstraße/Salamanderweg mit einer Stadtbahn der Linie U6 zusammengestoßen. Der 44 Jahre alte Opelfahrer und sein Beifahrer waren gegen 08.00 Uhr in der Engelbergstraße in Richtung Wolfbusch unterwegs. Auf Höhe des Salamanderwegs bog der 44-Jährige mutmaßlich trotz Verbots offenbar nach rechts in diesen ab. Dabei stieß er mit der in gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn zusammen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Schienenverkehr für kurze Zeit gesperrt werden.

