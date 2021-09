Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 24./25.09.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Freitagabend, 24.09.2021, gegen 19:18 Uhr, kontrollierte die Polizei auf dem Niedrigen Weg in Cloppenburg einen 14-jährigen Radfahrer aus Emstek, nachdem dieser während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt hatte. Während der Kontrolle konnten Betäubungsmittel in Form von Marihuana sichergestellt werden. Gegen den jugendlichen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Am Freitag, 24.09.2021, um 18:15 Uhr ereignete sich auf der Poststraße in Löningen ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Der 51-jährige Löninger befuhr mit seinem Motorrad den Kreisverkehr in der Stadtmitte und kam dort, nach einem Bremsmanöver, alleinbeteiligt zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus Löningen zugeführt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Essen/Oldb. - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin Am Freitag, 24.09.2021, ereignete sich gegen 12:55 Uhr auf der Alten Cloppenburger Straße in Essen/Oldb. ein Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Essenerin leicht verletzt wurde. Die Jugendliche befuhr mit ihrem Hollandrad den Parkplatz eines Einkaufszentrums, als sie von einem ausparkenden PKW einer 70-jährigen Lindernerin erfasst wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

