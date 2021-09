Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Saterland - Diebstahl eines Pedelecs

Am Donnerstag, 23. September 2021, um 01.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das E-Bike eines 53-Jährigen aus dem Saterland. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein vollständig schwarzes Herren-Fahrrad des Herstellers KETTLER, Typ: Quadriga CX 10. Das Pedelec hat eine Rahmengröße von 60 cm, eine Reifengröße von 28. Am Lenker befindet sich eine Handytasche sowie ein Getränkehalter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Asylunterkunft

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. September 2021, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 23. September 2021, 02.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Altenoyther Straße gewaltsam in das Zimmer eines 27-Jährigen ein und durchwühlten dieses. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 23. September 2021, kam es um 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein derzeit nicht näher zu beschreibender Linienbus beschädigte beim Vorbeifahren den parkenden Transporter VW Caravelle des Caritas-Vereins Altenoythe. Hierdurch wurde der linke Seitenspiegel des Transporters beschädigt. Der Fahrer des Linienbusses entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seinen Personalien oder der Art seiner Beteiligung zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. September 2021, kam es um 17.30 Uhr auf der Barßeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 30-Jähriger aus Friesoythe befuhr mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr an der Barßeler Straße, als plötzlich die Sattelstange brach, wodurch er stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

