Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße zum Diebstahl einer roten GOLDPFEIL-Geldbörse: Bislang unbekannte Täter entwendeten diese aus dem Einkaufswagen einer 81-Jährigen aus Lohne. Hierin befanden sich zum Tatzeitpunkt neben etwas Bargeld auch die EC- und Krankenversicherungskarte sowie der Führerschein der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Katalysators

In der Zeit zwischen Montag, 20. September 2021, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 23. September 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schenkendorfstraße den Katalysator eines PKW VW Polo eines 43-Jährigen aus Steinfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 23. September 2021, zwischen 03.30 Uhr und 14.45 Uhr, kam es im Gerberweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit gegen den am Fahrbahnrand abgestellten grauen PKW VW Touran einer 46-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000,-- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Fernsehers

In der Zeit zwischen Samstag, 01. August 2021, 00.00 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Clemens-August-Straße aus einer ehemaligen Cafeteria im dortigen Gesundheitszentrum einen METZ Flachbildfernseher inkl. Standfuß. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (04443) 977490 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl eines Katalysators

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. September 2021, 00.15 Uhr, und Donnerstag, 23. September 2021, 08.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Goethering e den Katalysator eines PKW VW Golf einer 21-Jährigen aus Steinfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer (05492) 960660 entgegen.

Vechta - Brand einer Garage

Am Donnerstag, 23. September 2021, kam es um 20.00 Uhr in der Garage eines 53- bzw. 54-jährigen Ehepaares in der Meinard-Fortmann-Straße zu einem Brandgeschehen: Das Feuer entstand vermutlich aufgrund eines defekten E-Bike-Akkus, welcher sich aus bislang ungeklärter Ursache während des Ladevorgangs selbst entzündet hatte und dann explodierte. Hierdurch wurden die Wandfliesen beschädigt, sowie das dortige Mobiliar in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vechta gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 10000,-- Euro.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. September 2021, kam es gegen 13.05 Uhr auf dem Visbeker Damm zu einem Verkehrsunfall: Eine 61-Jährige aus Visbek scherte mit ihrem PKW zum Überholen aus ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Beim Ausscheren kam es mit dem bereits im Überholvorgang befindlichen PKW eines 23-Jährigen aus Vechta zum Zusammenstoß. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 4500,-- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. September 2021, kam es gegen 13.35 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 18-Jährige aus Goldenstedt und ein 63-Jähriger aus Blomberg befuhren mit ihren Fahrzeugen in genannter Reihenfolge die Oldenburger Straße aus Vechta kommend in Fahrtrichtung Schneiderkrug. Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße B69/Jans Doepe beabsichte die 18-Jährige, von der Oldenburger Straße nach links in die Straße Jans Doepe abzubiegen. Dieses erkannte der 63-Jährige und fuhr auf ihren PKW auf. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 5000,-- Euro.

Visbek - Jagdwilderei

In der Zeit zwischen Montag, 20. September 2021, 00.00 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 07.00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter im Thölstedter Weg ein Rehkitz erschossen und vor Ort zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16. September 2021, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 23. September 2021, 14.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter im Falkenkamp einen schwarzen PKW Mercedes-Benz A-Klasse einer 88-Jährigen aus Visbek. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 1500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag. 18. September 2021, wurde in der Bahnhofstraße ein 14-Jähriger aus Goldenstedt auf einem KKR festgestellt, welches nicht versichert war. Zudem war der 14-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Gegen seinen Vater (37 Jahre, ebenfalls aus Goldenstedt), der die Fahrt zuließ, wurden gesonderte Ermittlungen eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. September 2021, kam es um 17.15 Uhr Am Stickteich zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger aus Rieste befuhr gemeinsam mit einer Beifahrerin (21 Jahre, w., Meppen) mit seinem PKW den Biester Stickteich. Vor ihm fuhr eine 37-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden. In ihrem PKW befand sich ihre 7-jährige Tochter. Als die 37-Jährige beabsichtigte, nach rechts in die Johanniterstraße abzubiegen, erkannte dies der 21-Jährige zu spät und fuhr auf den PKW der 37-Jährigen auf. Durch den Unfall war der PKW des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Alle beteiligten Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2500,-- Euro.

