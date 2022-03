Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter brechen Münzautomaten auf

Homberg (ots)

Homberg

Aufbruch eines Münzautomaten Tatzeit: 15.03.2022, 21:05 Uhr bis 21:15 Uhr Wenige Euro Münzgeld erbeuteten zwei unbekannte Täter am Dienstagabend beim Aufbruch eines Münzautomaten an der Hohenburg im Georg-Textor-Weg. Die Täter begaben sich zu der Burg und brachen dort mit einem Bolzenschneider und einem Hebelwerkzeug einen Münzautomaten auf. Sie stahlen wenige Euro Münzgeld aus dem Automaten. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell