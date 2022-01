Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Böllern belästigt?

Kaiserslautern (ots)

Dass er von Jugendlichen verfolgt wird, die mit Böllern nach ihm werfen, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend der Polizei gemeldet. Der Anruf ging kurz vor 19 Uhr bei der Einsatzleitstelle ein. Dabei teilte der Betroffene mit, dass er am Stockhausplatz drei Jugendliche beobachtet habe, die verbotenerweise im öffentlichen Raum Feuerwerkskörper zündeten. Als sie den "Zuschauer" bemerkten, beleidigten sie den Mann und warfen Böller in seine Richtung. Er sei jedoch nicht davon getroffen oder verletzt worden. Als er sich in Bewegung setzte, folgten die Jugendlichen dem Mann.

Der 30-Jährige konnte der Polizei am Telefon nur eine vage Personenbeschreibung geben. Das Trio wurde trotz einer sofort eingeleiteten Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet.

Drei Stunden später ging erneut ein Hinweis im Zusammenhang mit dem unerlaubten Zünden von Feuerwerk ein - diesmal aus dem Gersweilerweg. Auch hier wurden mehrere Jugendliche gesehen. Ob es sich um die gleichen handelte wie am Stockhausplatz, ist unklar. Als die Streife vor Ort eintraf, war niemand mehr zu sehen und es waren auch keine Knallgeräusche mehr zu hören.

Hinweise von Zeugen, die die Jugendlichen beschreiben können, werden von der Polizeiinspektion 1 gerne unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegengenommen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell