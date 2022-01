Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen eine Hauswand in der Barbarossastraße verunstaltet haben. Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter das Haus Nummer 59 mit mehreren Graffiti beschmiert haben.

Die Tatzeit liegt zwischen dem vergangenen Wochenende (Samstag, 8. Januar) und dem gestrigen Mittwoch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Den hinterlassenen Schriftzügen zufolge dürften sie aus der Fußball-Fanszene kommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell