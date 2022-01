Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülltonne in Brand gesetzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Papiermülltonne ist in der Nacht zu Donnerstag in Otterberg in Brand gesetzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mitternacht und 1.45 Uhr in der Blumenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Gegen 1.45 Uhr kehrte ein Anwohner nach Hause zurück, entdeckte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich unbekannte Täter an mehreren Mülltonnen, die zu einem Mehrfamilienhaus gehören, zu schaffen gemacht und diese verschoben. Eine Tonne wurde unter dem Vordach im Eingangsbereich des Hauses entzündet. Der Abfallbehälter wurde dadurch zerstört und das Vordach beschädigt.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Mülltonnen verschob, oder die sonstige Hinweise zu Beobachtungen in der fraglichen Nacht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

