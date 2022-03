Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Zeugen halten Ladendieb fest

Homberg (ots)

Fritzlar

Diebstahl von Schnaps und Käse - Zeugen halten Täter fest Tatzeit: 24.03.2022, 16:58 Uhr Ein 29-jähriger Mann aus Thürigen wurde gestern Nachmittag nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Gießener Straße von zwei Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 29-Jährige hatte zuvor in dem Lebensmittelmarkt acht Flaschen Whiskey und fünf Käsestücke im Gesamtwert von 125,- Euro in einen Rucksack gepackt und anschließend den Markt verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Vor dem Markt wurden die beiden Zeugen auf den 29-Jährigen aufmerksam und verfolgten ihn. Sie konnten ihn festhalten und zurück zum Lebensmittelmarkt führen. Dort wurde er den alarmierten Polizisten übergeben. Sein Rucksack mit den gestohlenen Waren wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Bei den beiden engagierten Zeugen handelt es sich um Angehörige des Bundeswehrstandortes in Fritzlar. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

