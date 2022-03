POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei bittet Zeugen, sich nach einem Wohnungseinbruch in Buer am Freitag, 11. März 2022, zu melden. In der Zeit zwischen 13 und 17.30 Uhr drangen die unbekannten Täter in das Haus im Allmendenweg ein, um anschließend mitsamt ihrer Beute wieder zu fliehen. Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 ...

