Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Schlägerei vor Kneipe gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, 11. März 2022, haben mehrere Personen auf einen 22-Jährigen in Buer eingeschlagen und ihm offenbar das Portemonnaie entwendet. Gegen 23.10 Uhr hatte der Gelsenkirchener einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau auf der Hochstraße mitbekommen. Beim Versuch, den Streit zu schlichten, schlug der Mann den Gelsenkirchener, woraufhin zwei weitere Personen dazu kamen, die ebenfalls auf den 22-Jährigen einschlugen und eintraten. Nachdem sich die Personen entfernt hatten, fehlte dem Gelsenkirchener sein Portemonnaie. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 22-Jährigen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet die beteiligten Personen, sich zu melden. Ebenso Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu weiteren beteiligten Personen geben können. Entsprechende Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 sowie die Kriminalwache unter der 0209 365 8240 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell