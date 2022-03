Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfallbilanz 2021 für Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Mehr Unfälle, aber weniger Verkehrsunfallfluchten mit Verletzten - das Polizeipräsidium Gelsenkirchen hat am Montag, 14. März 2022, die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2021 veröffentlicht. So stieg zwar die Zahl der Verkehrsunfälle in Gelsenkirchen um 385 auf 9201, jedoch sank die Anzahl der verunglückten Verkehrsteilnehmer insgesamt. Nichtsdestotrotz verloren drei Personen bei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet ihr Leben.

Etwa auf dem Vorjahresniveau bewegt sich die Zahl der verunglückten Kinder, die entweder zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit einem E-Scooter unterwegs waren. Die Zahlen der verunglückten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind in der Tendenz fallend, während es einen Anstieg bei den Senioren zu verzeichnen gab. Die Zahl der verunglückten Radfahrer entspricht in etwa dem Vorjahreswert, wobei die Unfälle unter Pedelec-Beteiligung erneut leicht zugenommen haben. Während Verkehrsunfälle mit E-Scootern im Jahr 2020, in welchem sie zahlenmäßig erstmalig erhoben wurden, kaum Eingang in die Statistik fanden, stieg die Anzahl der registrierten Fälle im Jahr 2021 von 3 auf 54.

Stark gesunken ist die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Im Vergleich zum Wert des Vorjahres ist hier statistisch ein Minus von knapp 37 Prozent erfasst. Gestiegen wiederum ist die Anzahl der Unfälle unter Einfluss von Betäubungsmitteln. "Immer wieder setzen sich Menschen berauscht hinters Steuer und gefährden andere. Um für Sicherheit aller im Straßenverkehr zu sorgen, sind regelmäßige Kontrollen und konsequente Maßnahmen unerlässlich", sagte Polizeipräsidentin Britta Zur.

Wie schon in den Vorjahren musste die Polizei auch 2021 bis zu sechs Unfallfluchten am Tag aufnehmen. Erkennbar war ein Rückgang der Verkehrsunfallfluchten, bei denen es Verletzte gab. Insgesamt konnten hier 62,9 Prozent der Fälle durch die Polizei Gelsenkirchen aufgeklärt werden. Alle Zahlen und Daten zur Verkehrsunfallstatistik können Sie im Detail im Verkehrsunfalllagebild 2021 nachlesen. Die Datei steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://url.nrw/mhbx

