Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter wirft Feuerwerkskörper auf fahrendes Auto

Gelsenkirchen (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am vergangenen Samstag, 12. März 2022, gegen 18 Uhr im Kreuzungsbereich Wildenbruchstraße/Ringstraße in der Altstadt einen Feuerwerkskörper auf ein fahrendes Auto geworfen. Dadurch wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Die Insassen, eine 32-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann, kamen mit dem Schrecken davon. Der Tatverdächtige ist 30 bis 40 Jahre alt und trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6280 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

