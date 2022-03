POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung in Horst

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Raub in einem Supermarkt am Samstag, 12. März 2022, in der Resser Mark bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 20.45 Uhr war der maskierte Unbekannte an eine Kasse des Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Im Emscherbruch" herangetreten. Mit vorgehaltener Schusswaffe verlangte er von der 63-jährigen Kassiererin das Bargeld aus der Kasse. Mit der Beute flüchtete der Räuber ...

