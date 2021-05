Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Drainagerohre gestohlen

Messingen (ots)

Zwischen dem 16. und dem 20. Mai verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück an der Straße Am Alten Kamp in Messingen. Sie entwendeten Drainagerohre sowie die dazugehörigen Verbindungsstücke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

