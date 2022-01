Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag und Donnerstag, 23.-27.01.2022, ist in ein Wohnhaus in Weil am Rhein eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen eine Türe zu dem Haus in der Straße Oberer Schlipfweg auf. Sämtliche Räume wurden durchsucht und es wurde versucht, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Hierzu könnten auch Trennschleifer eingesetzt worden sein, die auf dem Grundstück aufgefunden wurden. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere der Einsatz der Trennschleifer dürfte mit einer entsprechenden Geräuschkulisse verbunden gewesen sein. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 oder per E-Mail unter loerrach.kk.d1@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell