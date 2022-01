Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Drohung, Wohnung anzuzünden, löst Großeinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.01.2022, hat ein Mann in Bad Säckingen gedroht, seine Wohnung anzuzünden und löste damit einen Großeinsatz aus. Gegen 11:15 Uhr war die Polizei hierüber von einer Nachbarin verständigt worden, die auch bedroht worden sein soll. Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei rückten an. Der 71-jährige Mann konnte von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Er soll mit den Drohungen auch verschütteten Verdünner auf dem Boden seiner Wohnung entzündet haben. Das Feuer erlosch auf dem Fliesenboden von selbst. Beschädigt wurde nichts, auch verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Es bestand keine Brandgefahr mehr. Der Mann kam in eine Fachklinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell