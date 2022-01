Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Hund vertreibt Einbrecher

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 27.01.2022, dürfte ein Hund in Istein mutmaßliche Einbrecher vertrieben haben. Zwischen 10:45 Uhr und 12:10 Uhr wurde an dem Haus im Ortsrand die Scheibe an der Hauseingangstüre eingeschlagen. Die weitere Vorgehensweise der mutmaßlichen Einbrecher hat wohl der im Haus befindliche Hund verhindert, der durch Bellen und sein Erscheinen hinter der Türe die Täter abschreckt haben dürfte.

