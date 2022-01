Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Hund rennt in Fahrrad - ein Leichtverletzter - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Den Radweg entlang der Wiese von Lörrach Richtung Steinen befuhr am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 06.30 Uhr, ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad. In Höhe der "Bauhausunterführung" stieß er mit einem nicht angeleinten Hund zusammen und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz erlitt er Prellungen und Schürfungen. Kurz nach dem Sturz kam eine Frau mit Halsband und Leine und sagte ihm, dass sich ihr Hund losgerissen habe und sie ihn suchen geht, dann aber wieder zurückkommt. Nach rund 15 Minuten Wartezeit war die Frau aber nicht wiedererschienen und der Radfahrer verließ die Unfallstelle. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Frau war zwischen 40 und 50 Jahre alt und suchte nach einer mutmaßlichen Dogge. Die Hundehalterin oder auch Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/9800-0) in Verbindung zu setzen.

