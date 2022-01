Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall auf Fahrradfahrer - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg

Am Mittwochabend, 26.01.22, gegen 22:00 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer in der Hermann-Mitsch-Straße in Freiburg, auf einen vor ihm fahrenden 56-jährigen Fahrradfahrer auf. Beide Fahrzeuge waren in südlicher Richtung, der Fahrradfahrer auf dem gekennzeichnetem Radweg, unterwegs. Durch den Aufprall stürzte der 56-jährige über seinen Lenker auf die Fahrbahn und verletzte sich dadurch leicht. Er wurde von den eingesetzten Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in eine Freiburger Klinik gebracht. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von rund 1,78 Promille.

