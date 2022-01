Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Riegel: Erneuter Unfall aufgrund von Glatteis

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 26.01.22, gegen 09:00 Uhr, kam eine 18-Jährige Autofahrerin auf der K5114 von Teningen kommend in Fahrtrichtung Riegel fahrend, offenbar aufgrund von Glatteis ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam anschließend neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Erliegen. Die Fahrerin sowie eine 52-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien und blieben nach aktuellem Erkenntnisstand unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Bereits drei Stunden zuvor überschlug sich auf der gleichen Strecke offenbar ebenfalls aufgrund von Glatteis ein anderes Fahrzeug. Hierbei wurde die Fahrerin verletzt.

