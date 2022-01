Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mehrere Autokennzeichen gestohlen - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 27.01.2022, kam es zu mehreren Diebstählen von hinteren Autokennzeichen in der Neumarkter Straße. Bislang meldeten sich vier Fahrzeugbesitzer bei der Polizei. Von weiteren betroffenen Fahrzeugen ist auszugehen. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet weitere Geschädigte oder auch Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

