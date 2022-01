Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 26.01.2022, wurde ein Fußgänger in Bonndorf bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 28 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 22:00 Uhr in der Allmendstraße den 28-jährigen Fußgänger touchiert, als er nach rechts abgebogen war. Dabei musste der Autofahrer einen Gehweg passieren und erfasste den dort gehenden Fußgänger am Fuß und Bein. Zur ambulanten Versorgung wurde der Fußgänger vom Autofahrer nach der Unfallaufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell