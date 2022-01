Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Beleidigung nach Parkverstoß - Platzverweis gegen Unbeteiligten

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 26.01.2022, soll ein Autofahrer in Weil am Rhein nach einem Parkverstoß die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes mehrfach beleidigt haben. Auch die zur Hilfe hinzugezogene Polizeistreife konnte den aufgebrachten 77-jährigen Mann nicht beruhigen. Zu allem Überfluss mischte sich ein völlig Unbeteiligter in die Situation ein. Respektlos stellte sich der 23-jährige dazwischen und fiel ständig ins Wort. Letztlich musste er von der Örtlichkeit weggeschoben werden, da weder Aufforderungen noch dargelegte mögliche Konsequenzen zu keinerlei Verhaltensveränderungen führten. Aber auch durch den dann geschaffenen Abstand ließ den Mann nicht davon abhalten, weiter verbal seinen Unmut über das Geschehen Kund zu tun. Nur nach Hinzuziehung weiterer Streifen konnte die Situation beruhigt und die Personalien des mutmaßlichen Störers erhoben werden.

