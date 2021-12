Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholte, An der Aa

Täter beim Einbruch gestört

Coesfeld (ots)

Am 17.11.2021, gegen 23 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hohenholte (Havixbeck) auf der Straße "An der Aa" einzubrechen. Dies bemerkte die 30-jährige Bewohnerin und machte auf sich aufmerksam. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Sie können auf Grund der Dunkelheit nur grob von der 30-Jährigen beschrieben werden:

- schwarz bekleidet - mit schwarzer Kapuzenjacke

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell