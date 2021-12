Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Carl-Diem-Ring

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Noch unbekannte Täter hebelten am Freitag, 17.12.2021, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf dem Carl-Diem-Ring in Nottuln auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume.

Über mögliches Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

