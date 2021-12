Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Rorup, Hövel - Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 18.12.2021, 20.40 Uhr, kam es in Dülmen-Rorup, Hövel, im Keller eines Einfamilienhauses zu einem Brand. Es entstand Gebäudeschaden. Personenschaden entstand nicht. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell