Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rudolf-Diesel-Str./ Brand einer Küche

Coesfeld (ots)

Am 17.12.2021, gegen 18:30 Uhr, erhielten die Polizei und die Feuerwehr zeitgleich Meldungen über starke Rauchentwicklungen aus einem Wohnhaus in Olfen. Die Bewohnerin des Hauses hatte noch während des Notrufes selbständig versucht, den Küchenbrand unter Kontrolle zu bringen. Durch einen Beamten der Einsatzleitstelle der Polizei Coesfeld wurde sie darauf hingewiesen, dass sie sofort das Haus verlassen soll, wenn erste Löschversuche keinen Erfolg versprechen, da die Feuerwehr bereits alarmiert sei. Die Bewohnerin konnte noch während des Notruftelefonates das Einsatzhorn der ersten Feuerwehrfahrzeuge hören. Aus diesem Grunde verließ sie weisungsgemäß den Brandort und brachte sich selber in Sicherheit. Die Schadenshöhe wird von der Polizei in einem niedrigen fünfstelligen Bereich angenommen. Das Haus ist, bis auf die Küche und einen Teil des Wohnbereiches, weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

