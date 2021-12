Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock - Brand eines Wohnwagens

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 19.12.2021, 19.00 Uhr, geriet auf einem Campingplatz in Lüdinghausen, Berenbrock, ein dort abgestellter Wohnwagen in Brand. Der Wohnwagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

