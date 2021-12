Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Erkelenz (ots)

An der Montforter Straße hebelten Unbekannte zwischen dem 8. Dezember und dem 10. Dezember (Mittwoch bis Freitag) eine Holzverkleidung an einem Rohbau auf. Im Inneren schnitten sie in mehreren Räumen die bereits verlegten Stromkabel ab und entwendeten diese.

