Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz eines Möbelmarktes

Freiburg (ots)

Bereits am Montagabend, 24.01.2022, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes in der Konrad- Zuse-Straße in Binzen. Zwischen 18:20 Uhr und 18:45 Uhr wurde ein dort geparkter Ford von einem anderen Fahrzeug beim Rückwärtsrangieren touchiert. Am Ford wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich. Ein Ehepaar beobachtete das Geschehen und nannte der Fordbesitzerin verschiedene mögliche Kennzeichenkombinationen des flüchtigen Fahrzeugs. Leider konnte keine einem Fahrzeug zugeordnet werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet dieses Ehepaar und auch andere Zeugen, sich zu melden.

