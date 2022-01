Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: EC-Karte aus Auto gestohlen und mehrfach Geld vom Konto abgehoben - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Ledergeldbörse mit EC-Karte wurde einer 75 Jahre alten Frau am Mittwoch, 26.01.2022, gegen 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Ühlin-Straße aus ihrem schwarzen VW Golf gestohlen. Sie lud nach dem Einkaufen ihre Lebensmittel in den Kofferraum und legte ihre schwarze Ledergeldbörse neben ihre Einkäufe. Anschließend brachte sie ihren Einkaufswagen zurück. In dieser Zeit dürfte ein Unbekannter den unverschlossenen Kofferraum geöffnet und die Geldbörse entwendet haben. Bereits 25 Minuten später kam es zur ersten von mindestens drei Bargeldabhebungen an einem Geldautomaten im Bereich "Auf der Gänsmatt" in Schopfheim. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

