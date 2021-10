Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach einem schweren Verkehrsunfall sucht die Polizei einen schwarzen PKW

Kaiserslautern (ots)

Am späten Sonntagnachmittag gegen 17:45 Uhr ereignete sich in der Brandenburger Straße in Höhe der dortigen Tankstelle ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam ein junger Mann in einer Linkskurve mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Um ihn und seine Beifahrerin aus dem Fahrzeug zu bergen musste die Feuerwehr schweres Gerät zum Einsatz bringen. Beide wurden mit schwersten lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wofür auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde. Zur Aufklärung des Unfallhergangs suchen die Ermittler nun einen hochmotorisierten schwarzen PKW, der sich nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernt hat. Sie erhoffen sich von dem Fahrer oder der Fahrerin Informationen zum Unfallablauf, wobei zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass der PKW in den Unfall verwickelt war. Wem ist zum Unfallzeitpunkt in diesem Bereich ein solcher PKW aufgefallen, der ggfls. mit überhöhter Geschwindigkeit oder sonst auffälliger Fahrweise unterwegs war? Wer kann darüber hinaus Angaben zum Fahrzeugmodell oder gar zum Kennzeichen des PKWs machen?

Die Brandenburger Straße war während den Bergungsmaßnahmen zeitweise komplett gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369-2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen. |PvD

