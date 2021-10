Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger geben sich als Enkel oder Polizist aus

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Mehrere Betrugsversuche mit dem sogenannten Enkeltrick, oder der Masche sich als Polizeibeamter auszugeben, wurden der Kaiserslauterer Polizei in den letzten drei Tagen gemeldet. In den meisten Fällen erzählten die Täter die Geschichte, dass sie der Enkel, oder die Enkelin der Angerufenen seien und einen Unfall verursacht haben, bei dem Menschen ums Leben kamen. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, werde eine Kaution fällig. Des Weiteren wurde mehrfach versucht, sich als falscher Polizeibeamter auszugeben, um so an Kontodaten zu gelangen. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Sie auf keine telefonische Geldforderung eingehen und niemals Geld, Wertsachen, oder sonstige sensible Daten an Fremde übergeben sollen. Vergewissern Sie sich, durch einen Rückruf bei ihren "echten" Angehörigen - indem Sie die Rufnummer selbst wählen, ohne die Rückruftaste zu drücken. Im Zweifel verständigen sie die Polizei. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell