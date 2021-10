Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baumzweig durchs Schulfenster geworfen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen großen Baumzweig durch ein Fenster der Grundschule in der Erzhütter Straße geworfen. Die Scheibe des Klassenzimmers zerbarst. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

