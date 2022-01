Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren Mercedes parkte am Mittwoch, 26.01.2022, gegen 10.45 Uhr, eine 80 Jahre alte Frau auf einem Parkplatz in der Roggenbachstraße. Als sie gegen 12.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

