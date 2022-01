Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eilmeldung: Freiburg/B31: Vollsperrung im Höllental nach Unfall mit LKW

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 27.01.2022, gegen 7.20 Uhr kollidierte in der Kreuzfelsenkurve auf der B31 ein in Richtung Neustadt fahrender Autofahrer mit einem entgegenkommenden, ordnungsgemäß in Richtung Freiburg fahrenden Sattelzug. Der Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen muß die Fahrbahn zeitweise immer wieder voll gesperrt werden. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Maßnahmen dauern derzeit an. Mit andauernden Verkehrsstörungen ist zu rechnen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell