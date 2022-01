Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Folgemeldung: Pkw kollidiert mit geparktem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Nach derzeitigem Kenntnisstand lag bei dem gestern vermeldeten Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, 24.01.2022, gegen 8.20 Uhr in der Schloßbergstraße in Emmendingen zugetragen hat, offenbar keine Verkehrsunfallflucht vor. Entgegen der Pressemeldung entfernte sich die Unfallverursacherin nicht unerlaubt von der Unfallstelle, sondern verblieb bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort.

Wir bitten das Mißverständnis zu entschuldigen.

--------- Erstmeldung:

Freiburg Am Montagmorgen, 24.01.2022, gegen 8:20 Uhr, kollidierte ein Pkw in der Schloßbergstraße in Emmendingen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Der Unfallort befindet sich unmittelbar nach der Einmündung der Bechererstraße in die Schloßbergstraße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Emmendingen bittet insbesondere eine am Unfallort gesehene Fahrradfahrerin und etwaige weitere Zeugen, sich telefonisch unter 07641-582-0 zu melden.

